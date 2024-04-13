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Депутати закликали Енергоспівтовариства не допустити поглиблення боргової кризи в "зеленій" енергетиці

Субота 13 квітня 2024 17:33
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Депутати закликали Енергоспівтовариства не допустити поглиблення боргової кризи в "зеленій" енергетиці Фото: депутати закликали Енергоспівтовариства не допустити поглиблення боргової кризи в "зеленій" енергетиці (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Міжфракційне депутатське об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" звернулося до голови Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковського щодо недопущення реалізації запланованої урядом України ініціативи, яка нашкодить майбутньому галузі зеленої енергетики та посилить боргову кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення об’єднання.

"Ініціативи щодо виведення сплати електроенергії з ВДЕ в окрему "надбавку ВДЕ" призведуть до погіршення ситуації на ринку", - заявляють депутати.

В повідомленні зазначається, що запропонований урядом механізм не передбачає гарантій отримання грошей для виробників. Також зміни призведуть до порушення кредитних договорів з виробниками та відлякають інвесторів і кредиторів.

Депутати повідомляють, що нещодавно подібний лист був відправлений на ім'я прем'єр-міністра України.

Також вони підкреслюють, що ще одна з існуючих проблем полягає в тому, що "Укренерго" накопичило борги перед ДП "Гарантований покупець" у розмірі майже в 23 млрд грн, які мали б виплатити виробникам ВДЕ.

"Ще - складність виконання "Енергоатомом" та "Укргідроенерго" своїх спецобов'язків щодо фінансування пільгового тарифу на е/е для населення", - заявляють в об’єднанні.

Як повідомлялося, в Європейській бізнес асоціації вважають, що зміна умов стимулювання розвитку галузі зеленої енергетики є порушенням раніше наданих інвесторам гарантій та шкодить можливості країни залучати нові інвестиції.

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