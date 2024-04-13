Депутаты призвали Энергосообщества не допустить углубления долгового кризиса в "зеленой" энергетике

Межфракционное депутатское объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" обратилось к главе Секретариата Энергетического Сообщества Артуру Лорковскому о недопущении реализации запланированной правительством Украины инициативы, которая навредит будущему отрасли зеленой энергетики и усугубит долговый кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление объединения.

"Инициативы по выводу уплаты электроэнергии из ВИЭ в отдельную "надбавку ВИЭ" приведут к ухудшению ситуации на рынке", - заявляют депутаты.

В сообщении говорится, что предложенный правительством механизм не предусматривает гарантий получения денег для производителей. Также изменения приведут к нарушению кредитных договоров с производителями и отпугнут инвесторов и кредиторов.

Депутаты сообщают, что недавно подобное письмо было отправлено на имя премьер-министра Украины.

Также они подчеркивают, что еще одна из существующих проблем состоит в том, что "Укрэнерго" накопило долги перед ГП "Гарантированный покупатель" в размере почти в 23 млрд грн, которые должны выплатить производителям ВИЭ.

"Еще сложность выполнения "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" своих спецобязанностей по финансированию льготного тарифа на э/э для населения", - заявляют в объединении.

Как сообщалось, в Европейской бизнес-ассоциации считают, что изменение условий стимулирования развития отрасли зеленой энергетики является нарушением ранее предоставленных инвесторам гарантий и вредит возможности страны привлекать новые инвестиции.