Депутати ПАРЄ вимагають від ЄС посилити санкції проти металургії РФ

"Існує лазівка, яку активно використовує кремлівський режим – вона полягає в тому, що в ЄС є підприємства, які належать або пов’язані з Росією. Люди, які ними володіють, користуються всіма привілеями - живуть у демократичному суспільстві, а водночас - зловживають привілеями, щоб забезпечити збагачення кремлівського режиму", - вказують депутати.

Як приклад підписанти наводять Новолипецьку металургійну компанія (НЛМК) і її кінцевого власника Володимира Лісіна. НЛМК володіє та управляє металургійними заводами в Данії, Італії та Бельгії. При цьому НЛМК є найбільшим виробником електротехнічної сталі в Росії: компанія допомагає Кремлю виготовляти ракетні комплекси "Тор" і "Оса", радіолокаційні станції для С-400 та міжконтинентальні балістичні ракети.

"Основою російської економіки є металургія, а також нафтогазовидобувна промисловість. Кремль заробляє мільярди, цинічно порушуючи міжнародну торгівлю та справедливу конкуренцію. Ні в кого в світі немає стільки доступних енергетичних ресурсів. Це дозволяє російським компаніям виробляти дешеву продукцію і активно вести демпінгувати на ринку, завдаючи збитків європейським та азіатським конкурентам", - йдеться в листі.

Нардепи нагадали, що ЄС вже ввів санкції проти деякої металопродукції з РФ. Але шляхом брехні та шантажу Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки – хоча вони вали завершитися у вересні 2024 року.

"Однак 12 пакет санкцій послабив раніше введені обмеження. Він дозволив РФ імпортувати сляби аж до жовтня 2028 року у величезних кількостях, і ці послаблення пролобіювали НЛМК та їхні партнери/союзники в ЄС. Кожна тонна російського металопродукції – це кров українців. Тільки в 2024 році зволікання із запровадженням повноцінних обмежень дасть Росії щонайменше 2 мільярди доларів. І вони перетворяться на нові ракети для бомбардування України", - наголосили депутати.

Вони закликали ЄС бути жорсткішим: послідовніше вводити санкції та повністю припинити можливість імпорту російської металопродукції в ЄС. Тільки так можна послабити російську економіку і досягти переломного моменту у війні, яка загрожує безпеці всієї Європи.

Листа до Борреля підписали народний депутат України, голова Комітету з питань міграції та біженців ПАРЄ Олексій Гончаренко, депутат парламенту Естонії, голова естонської делегації в ПАРЄ Ерік Кросс, та депутат Сейму Польщі, голова польської делегації в ПАРЄ Аркадіуш Мулярчик.