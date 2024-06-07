Депутаты ПАСЕ требуют от ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ

"Существует лазейка, которую активно использует кремлевский режим – она заключается в том, что в ЕС есть принадлежащие или связанные с Россией предприятия. Люди, которые ими владеют, пользуются всеми привилегиями - живут в демократическом обществе, а одновременно - злоупотребляют привилегиями , чтобы обеспечить обогащение кремлевского режима", – указывают депутаты.

В качестве примера подписанты приводят Новолипецкую металлургическую компанию (НЛМК) и ее конечного владельца Владимира Лисина. НЛМК владеет и управляет металлургическими заводами в Дании, Италии и Бельгии. При этом НЛМК является крупнейшим производителем электротехнической стали в России: компания помогает Кремлю производить ракетные комплексы "Тор" и "Оса", радиолокационные станции для С-400 и межконтинентальные баллистические ракеты.

"Основа российской экономики - металлургия, а также нефтегазодобывающая промышленность. Кремль зарабатывает миллиарды, цинично нарушая международную торговлю и справедливую конкуренцию. Ни у кого в мире нет столько доступных энергетических ресурсов. Это позволяет российским компаниям производить дешевую продукцию и активно вести демпинговать ущерба европейским и азиатским конкурентам", - говорится в письме.

Нардепы напомнили, что ЕС уже ввел санкции против некоторой металлопродукции из РФ. Но путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года – хотя они завершились в сентябре 2024 года.

"Однако 12 пакет санкций ослабил ранее введенные ограничения. Он позволил РФ импортировать слябы до октября 2028 года в огромных количествах, и эти послабления пролоббировали НЛМК и их партнеры/союзники в ЕС. Каждая тонна российской металлопродукции – это кровь украинцев. Только в 2024 году промедление с введением полноценных ограничений даст России минимум 2 миллиарда долларов. И они превратятся в новые ракеты для бомбардировки Украины", - подчеркнули депутаты.

Они призвали ЕС быть более жестким: последовательно вводить санкции и полностью прекратить возможность импорта российской металлопродукции в ЕС. Только так можно ослабить российскую экономику и добиться переломного момента в войне, угрожающей безопасности всей Европы.

Письмо Боррелю подписали народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам миграции и беженцев ПАСЕ Алексей Гончаренко, депутат парламента Эстонии, председатель эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Кросс, и депутат Сейма Польши, председатель польской делегации в ПАСЕ Аркадиуш Мулярчик.