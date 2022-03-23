Депутатам путинской партии запретили покидать РФ без разрешения руководителя фракции

Депутаты Государственной думы от путинской партии "Единой России" теперь не могут покидать пределы страны. В частности, без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал "Холод" .

Для того чтобы выехать из России, депутаты должны подать на имя руководителя фракции заявление, в котором будет указана страна, которую он собирается посетить, а также сроки и цель выезда.

В распоряжении подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки.