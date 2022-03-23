Депутатам путінської партії заборонили залишати РФ без дозволу керівника фракції

Депутати Державної Думи від путінської партії "Єдиної Росії" тепер не можуть залишати межі країни. Зокрема, без дозволу керівника фракції Володимира Васильєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал "Холод" .

Для того щоб виїхати з Росії, депутати повинні подати на ім'я керівника фракції заяву, в якій буде вказана країна, яку він збирається відвідати, а також терміни і мета виїзду.

У розпорядженні підкреслюється, що обмеження не поширюються на службові відрядження.