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Депутатам с оружием место на фронте, а не в Раде, - Тарута

НовостиПолитика    21.03.2018 - 17:15
Фото: Сергей Тарута (РБК-Украина)
Фото: Сергей Тарута (РБК-Украина)

По его словам, в Раде нужно соревноваться знаниями, а не оружием и охраной

Парламент – не место для ношения оружия, и те, кто не могут без этого обойтись, пусть идут на Донбасс и там защищают Украину. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, комментируя принятие закона, запрещающего проходить в госучреждения с оружием, сообщают украинские СМИ.

"Я поддержал данный закон. Очень жалко, что в этом документе не было нормы, запрещающей приходить с охранниками. Часть депутатов ходит с охраной, и, я считаю, это неправильной практикой. Оружие нужно на войне, и если кто-то не может обойтись без него, пусть идет на Донбасс и там защищает Украину. Парламент – не место для ношения оружия. В Раде нужно соревноваться знаниями, а не оружием и охраной", – отметил он.

По словам народного депутата, необходимость такого закона была вызвана обвинениями в адрес Надежды Савченко, которая якобы пронесла в здание Верховной Рады оружие, и отчасти в связи с этим Генпрокуратура подала представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.

"Я буду голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко. Я считаю, что депутаты не должны иметь неприкосновенность и не должны ею прикрываться. По делу Савченко слишком много вопросов. И от снятия неприкосновенности, я думаю, она сама выиграет – повысится ее узнаваемость и рейтинг", – подчеркнул Тарута.

Напомним, что 20 марта Верховная Рада проголосовала за законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", запрещающий входить в парламент и другие госорганы с оружием. За данный документ проголосовали 263 депутата. 21 марта президент Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания, где работают Верховная рада, президент, правительство, а также в здания, где работают другие органы государственной власти Украины.

Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в Раду Верховная Рада запретила ношение оружия в здании парламента
Теги: Надежда Савченко, Верховная Рада, Тарута Сергей
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