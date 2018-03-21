Депутатам зі зброєю місце на фронті, а не в Раді, - Тарута

За його словами, в Раді потрібно змагатися знаннями, а не зброєю і охороною

Парламент – не місце для носіння зброї, і ті, хто не можуть без цього обійтися, нехай йдуть на Донбас і там захищають Україну. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив народний депутат України, лідер партії "Основа" Сергій Тарута, коментуючи ухвалення закону, що забороняє проходити в держустанови зі зброєю, повідомляють українські ЗМІ.

"Я підтримав цей закон. Дуже шкода, що в цьому документі не було норми, яка забороняє приходити з охоронцями. Частина депутатів ходить з охороною, і, я вважаю, це неправильною практикою. Зброя потрібна на війні, і якщо хтось не може обійтися без неї, нехай іде на Донбас і там захищає Україну. Парламент – не місце для носіння зброї. У Раді потрібно змагатися знаннями, а не зброєю і охороною", – зазначив він.

За словами народного депутата, необхідність такого закону була викликана звинуваченнями на адресу Надії Савченко, яка нібито пронесла в будівлю Верховної Ради зброю, і почасти у зв'язку з цим Генпрокуратура подала подання на зняття з неї депутатської недоторканності.

"Я буду голосувати за зняття депутатської недоторканності з Савченко. Я вважаю, що депутати не повинні мати недоторканність і не повинні прикриватися нею. По справі Савченко занадто багато питань. І від зняття недоторканності, я думаю, вона сама виграє – підвищиться її впізнаваність і рейтинг", – підкреслив Тарута.

Нагадаємо, що 20 березня Верховна Рада проголосувала за законопроект "Про внесення змін до закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", що забороняє входити в парламент та інші держоргани зі зброєю. За даний документ проголосували 263 депутата. 21 березня президент Петро Порошенко підписав закон про заборону допуску осіб зі зброєю в будівлі, де працюють Верховна рада, президент, уряд, а також в будівлі, де працюють інші органи державної влади України.