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Депутатам в Донецкой области объявили о подозрении в деле псевдореферендума 2014 года

Новости » Политика     17.01.2020 - 13:47
Депутатам в Донецкой области объявили о подозрении в деле псевдореферендума 2014 года
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

СБУ подозревает троих депутатов в способствовании в организации незаконного референдума в мае 2014 года о независимости террористических организаций "ЛДНР"

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении трем действующим депутатам городских районных советов Донецкой области в способствовании в организации незаконного референдума в мае 2014 года о независимости террористических организаций "ЛДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как установили оперативники спецслужбы, в апреле 2014 года депутат Лиманского городского совета добровольно способствовала организации и проведению незаконного голосования.

"Она возглавила участковую избирательную комиссию в поселке Кривая Лука, координировала работу участка, подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты", - говорится в сообщении.

Аналогично поступила и депутат Константиновского горсовета.

"Он добровольно возглавил избирательный участок, организовал и провел псевдореферендум в селах Тарасовка, Александрополь, Новооленивка, Водяное Второе, Березовка и Зеленое поле", - говорится в сообщении.

Таким же образом действовала и депутат Мироновского поселкового совета.

"Вместе с другими избранниками на внеочередной сессии сельсовета она приняла решение относительно проведения фейкового референдума. Активно призывала жителей Донбасса к участию в псевдоголосовании и способствовала его проведению", - говорится в сообщении.

Следователи подозревают чиновников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Мариуполе военная контрразведка уличила бывшую военнослужащую Национальной гвардии Украины, которая способствовала деятельности боевиков террористической организации "ДНР". Экс-военнослужащая была завербована представителями так называемого "МГБ ДНР".

Также сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении бывшей сотруднице так называемого "верховного суда ДНР". Пособница боевиков отвечала за исполнение приговоров украинским пленным. После 3 лет работы на боевиков женщина вместе с мужем переехали в Киев.

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