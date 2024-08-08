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Депутата забороненої партії "ОПЗЖ" затримали під час спроби перетину кордону зі Словаччиною

Четвер 08 серпня 2024 12:04
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Депутата забороненої партії "ОПЗЖ" затримали під час спроби перетину кордону зі Словаччиною Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Служба безпеки України затримала депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ" під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ в Чернівецькій області.

Джерело РБК-Україна повідомило, що мова йде про Володимира Гончарова - депутата Чигиринської міської ради від "ОПЗЖ", який не вийшов з партії.

У березні цього року СБУ повідомила депутату про підозру у виправдовуванні воєнних злочинів Росії та запереченні збройної агресії проти України. За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, з початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля.

Депутат поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні серед свого оточення, ділився відеороликами, Reels та меседжами російської пропаганди та ворожих ІПСО. Також встановлено, що він ініціював зв'язок з колишнім народним депутатом України від забороненої "Партії регіонів" Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в Росії.

Депутат надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони у прифронтових регіонах, дискредитуючи українських військових. Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він намагався втекти за кордон, але був затриманий під час спроби перетину українсько-словацького кордону.

Наразі суд обрав йому посилений запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, у квітні СБУ затримала депутата Дружківської міськради від "ОПЗЖ" у Донецькій області, який працював на ФСБ.

Крім того, раніше співробітники СБУ затримали "екс-регіонала", який наводив авіабомби Росії на Сумську область.

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