Депутата забороненої партії "ОПЗЖ" затримали під час спроби перетину кордону зі Словаччиною
Служба безпеки України затримала депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ" під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ в Чернівецькій області.
Джерело РБК-Україна повідомило, що мова йде про Володимира Гончарова - депутата Чигиринської міської ради від "ОПЗЖ", який не вийшов з партії.
У березні цього року СБУ повідомила депутату про підозру у виправдовуванні воєнних злочинів Росії та запереченні збройної агресії проти України. За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, з початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля.
Депутат поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні серед свого оточення, ділився відеороликами, Reels та меседжами російської пропаганди та ворожих ІПСО. Також встановлено, що він ініціював зв'язок з колишнім народним депутатом України від забороненої "Партії регіонів" Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в Росії.
Депутат надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони у прифронтових регіонах, дискредитуючи українських військових. Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він намагався втекти за кордон, але був затриманий під час спроби перетину українсько-словацького кордону.
Наразі суд обрав йому посилений запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.
Нагадаємо, у квітні СБУ затримала депутата Дружківської міськради від "ОПЗЖ" у Донецькій області, який працював на ФСБ.
Крім того, раніше співробітники СБУ затримали "екс-регіонала", який наводив авіабомби Росії на Сумську область.
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