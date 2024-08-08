Депутата запрещенной партии "ОПЗЖ" задержали при попытке пересечения границы со Словакией
Служба безопасности Украины задержала депутата Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Черновицкой области.
Источник РБК-Украина сообщил, что речь идет о Владимире Гончарове - депутате Чигиринского городского совета от "ОПЗЖ", который не вышел из партии.
В марте этого года СБУ сообщила депутату о подозрении в оправдании военных преступлений России и отрицании вооруженной агрессии против Украины. По данным следствия, фигурант, будучи идеологическим сторонником рашизма, с начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля.
Депутат распространял враждебные нарративы относительно общественно-политической ситуации в Украине среди своего окружения, делился видеороликами, Reels и месседжами российской пропаганды и враждебных ИПСО. Также установлено, что он инициировал связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником, который скрывается от правосудия в России.
Депутат посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны в прифронтовых регионах, дискредитируя украинских военных. Находясь под ночным домашним арестом, он пытался сбежать за границу, но был задержан при попытке пересечения украинско-словацкой границы.
Сейчас суд избрал ему усиленную меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
Напомним, в апреле СБУ задержала депутата Дружковского горсовета от "ОПЗЖ" в Донецкой области, работавшего на ФСБ.
Кроме того, ранее сотрудники СБУ задержали "экс-регионала", который наводил авиабомбы России на Сумскую область.
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