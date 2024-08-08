ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Депутата запрещенной партии "ОПЗЖ" задержали при попытке пересечения границы со Словакией

Четверг 08 августа 2024 12:04
UA EN RU
Депутата запрещенной партии "ОПЗЖ" задержали при попытке пересечения границы со Словакией Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины задержала депутата Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Черновицкой области.

Источник РБК-Украина сообщил, что речь идет о Владимире Гончарове - депутате Чигиринского городского совета от "ОПЗЖ", который не вышел из партии.

В марте этого года СБУ сообщила депутату о подозрении в оправдании военных преступлений России и отрицании вооруженной агрессии против Украины. По данным следствия, фигурант, будучи идеологическим сторонником рашизма, с начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля.

Депутат распространял враждебные нарративы относительно общественно-политической ситуации в Украине среди своего окружения, делился видеороликами, Reels и месседжами российской пропаганды и враждебных ИПСО. Также установлено, что он инициировал связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником, который скрывается от правосудия в России.

Депутат посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны в прифронтовых регионах, дискредитируя украинских военных. Находясь под ночным домашним арестом, он пытался сбежать за границу, но был задержан при попытке пересечения украинско-словацкой границы.

Сейчас суд избрал ему усиленную меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Напомним, в апреле СБУ задержала депутата Дружковского горсовета от "ОПЗЖ" в Донецкой области, работавшего на ФСБ.

Кроме того, ранее сотрудники СБУ задержали "экс-регионала", который наводил авиабомбы России на Сумскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Оппозиционная платформа За життя
NEWS
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую