Депутат от "Слуги народа" заявил об исключении из комитета

Избранного народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого исключили из комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.

Куницкий сообщил, что придя на заседание он заметил, что его исключили из комитета и перевели в другой.

"Сегодня прошло первое, полуформальное заседание комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности. Сегодня же, прибыв на заседание, от главы комитета, Дениса Монастырского, я с удивлением узнал, что "кто-то" решил перевести меня в другой комитет. Без объяснения причин и согласования со мной", - отметил народный депутат.

Напомним, на внеочередных парламентских выборах вокруг кандидата в нардепы Куницкого было много скандалов. В частности, Центральная избирательная комиссия отказывалась его регистрировать из-за двойного гражданства и пересечения границы по иностранному паспорту. Позже суд отменил это решение.

Также Куницкий был внесен в базу "Миротворец" из-за нарушения законодательства Украины о гражданстве, а также возможного сотрудничества с российскими спецслужбами.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков заявил, что представитель его партии не может баллотироваться в Раду, если имеет двойное гражданство.