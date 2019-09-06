Депутата Киеврады подозревают в подделке диплома об образовании

Прокуратура Киевской области объявила о подозрении депутату Киевской городской рады в использовании поддельных документов о высшем образовании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, один из депутатов Киеврады 8-го созыва, имя которого не разглашается, при трудоустройстве в государственные органы предоставил заведомо поддельный диплом о высшем образовании.

"Указанный депутат Киевской городской рады 8-го созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что прокуратура сообщила данному депутату о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).

Напомним, что в конце августа в прокуратуре города Киева сообщили об оглашении подозрения руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации в подделке диплома о высшем образовании. Чиновника были отстранены от выполнения обязательств. Досудебное следствие продолжается.

Кроме того, в январе этого года Подольский суд Киева наложил штраф в размере 17 тыс. гривен на руководителя аппарата Дарницкого райсуда Киева за уголовные правонарушения, в частности за подделку решений суда.