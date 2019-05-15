Депутата Киевского облсовета подозревают в захвате агрокомплекса

Агрокомплекс принадлежал погибшему в АТО добровольцу
Депутату Киевского областного совета Виталию Карлюку объявлено подозрение по делу рейдерского завладения агрокомплекса "Русава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Как сообщил генпрокурор, агрокомплекс пренадлежал украинскому бойцу Марку Паславскому.
"В резонансном деле рейдерского завладения агрокомплекса "Русава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу, украинцу американского происхождения Марку Паславскому, объявлено подозрение депутату Киевского облсовета В. Карлюку", - написал Луценко.
После, в прокуратуре сообщили, что участникам рейдерского захвата на территории предприятия "Винницкий консервный завод" составлено и подписано сообщение о подозрении.