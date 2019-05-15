Депутата Киевского облсовета подозревают в захвате агрокомплекса

Депутату Киевского областного совета Виталию Карлюку объявлено подозрение по делу рейдерского завладения агрокомплекса "Русава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Как сообщил генпрокурор, агрокомплекс пренадлежал украинскому бойцу Марку Паславскому.

"В резонансном деле рейдерского завладения агрокомплекса "Русава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу, украинцу американского происхождения Марку Паславскому, объявлено подозрение депутату Киевского облсовета В. Карлюку", - написал Луценко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о попытке захвата завода в Виннице. В полиции сообщили, что в Виннице при попытке рейдерского захвата предприятия задержали 50 человек. Пресс-служба полиции отметила, что несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия и вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

После, в прокуратуре сообщили, что участникам рейдерского захвата на территории предприятия "Винницкий консервный завод" составлено и подписано сообщение о подозрении.