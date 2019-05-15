Депутата Київської облради підозрюють у захопленні агрокомплексу

Агрокомплекс належав загиблому в АТО добровольцю
Депутату Київської обласної ради Віталію Карлюку оголошено підозру у справі рейдерського заволодіння агрокомплексу "Русава-К", який належав загиблому в АТО добровольцю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook генерального прокурора України Юрія Луценка.
Як повідомив генпрокурор, агрокомплекс належав українському бійцю Марку Паславському.
"У резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу "Русава-К", який належав загиблому в АТО добровольцю, українцю американського походження Марку Паславському, оголошено підозру депутату Київської облради В. Карлюку", - написав Луценко.
Згодом у прокуратурі повідомили, що учасникам рейдерського захоплення на території підприємства "Вінницький консервний завод" складено та підписано повідомлення про підозру.