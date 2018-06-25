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Депутат Запорожского облсовета насмерть сбил пьяного парня, кинувшегося под колеса

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:18
Фото: иллюстративное фото (pxhere.com )
Фото: иллюстративное фото (pxhere.com )

Обнаженный молодой человек перебегал трассу в неположенном месте

Депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин насмерть сбил парня, перебегавшего трассу неподалеку от города. Об этом Гришин написал на своей странице в Facebook.

"Вчера приблизительно в 21:50, под колеса моего автомобиля кинулся мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - написал депутат.

По его словам, несмотря на то, что пострадавшего сразу же отвезли в областную больницу, медики не смогли спасти парня.

Как отметил Гришин, он добровольно прошел медицинские экспертизы, которые показали, что он был трезвым.

 

Вчора приблизно в 21.50, повертаючись додому з міста Бердянск, разом зі своєю родиною - мамою та донькою - на трасі...

Опубліковано Yaroslav Gryshyn Неділя, 24 червня 2018 р.

Напомним, 17 июня этого года в Черкасской области экс-депутат сбил насмерть велосипедиста.

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Теги публикации: депутаты, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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