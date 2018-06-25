Депутат Запорожского облсовета насмерть сбил пьяного парня, кинувшегося под колеса

Обнаженный молодой человек перебегал трассу в неположенном месте
Депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин насмерть сбил парня, перебегавшего трассу неподалеку от города. Об этом Гришин написал на своей странице в Facebook.
"Вчера приблизительно в 21:50, под колеса моего автомобиля кинулся мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - написал депутат.
По его словам, несмотря на то, что пострадавшего сразу же отвезли в областную больницу, медики не смогли спасти парня.
Как отметил Гришин, он добровольно прошел медицинские экспертизы, которые показали, что он был трезвым.
Вчора приблизно в 21.50, повертаючись додому з міста Бердянск, разом зі своєю родиною - мамою та донькою - на трасі...Опубліковано Yaroslav Gryshyn Неділя, 24 червня 2018 р.
Напомним, 17 июня этого года в Черкасской области экс-депутат сбил насмерть велосипедиста.