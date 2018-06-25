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Депутат Запорізької облради на смерть збив п'яного хлопця, який кинувся під колеса

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 12:18
Фото: ілюстративне фото (pxhere.com )
Фото: ілюстративне фото (pxhere.com )

Оголений молодий чоловік перебігав трассу у недозволеному місці

Депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин на смерть збив хлопця, який перебігала трасу неподалік від міста. Про це Гришин написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора приблизно о 21:50, під колеса мого автомобіля кинувся чоловік, який перебігав трасу оголеним у забороненому місці і перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння", - написав депутат.

За його словами, незважаючи на те, що постраждалого відразу ж відвезли в обласну лікарню, медики не змогли врятувати хлопця.

Як зазначив Гришин, він добровільно пройшов медичні експертизи, які показали, що він був тверезим.

 

Вчора приблизно о 21.50, повертаючись додому з міста Бердянськ, разом зі своєю родиною - мамою та донькою - на трасі...

Опубліковано Yaroslav Gryshyn Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, 17 червня цього року в Черкаській області екс-депутат збив на смерть велосипедиста.

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Теги публікації: депутаты, ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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