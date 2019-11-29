Депутат "Слуги народа" заявила о необходимости "приглушить" свободу слова

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине время "приглушить свободу слова". Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на издание "Настоящее время".

Депутат от СН считает, что ограничивать свободу слова нужно из уважения к институту президентства.

"Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, которую пора бы уже приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - сказала она

Так она прокомментировала дело в отношении депутата от "Европейской Солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которых подозревают угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Василевская-Смаглюк считает, что оружие, которое нашли во время обысков в доме Зверобой, может иметь связь с угрозами Зеленскому.

Напомним, вчера у Зверобой проводили обыски. Она заявила, что в ходе обысков у нее изъяли оружие и телефон. В Государственном бюро расследований подтвердили лишь изъятие оружия.

В ГБР рассказали, что целью следственных действий была проверка фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производствe в дальнейшем.