Депутат призвал Минэнерго вмешаться в ситуацию с обвалом цен на рынке электроэнергии

Так, в настоящее время на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке наблюдаются манипуляции и искажения ценообразования, что приводит к искусственному снижению цены на организованных сегментах рынка электрической энергии, ниже себестоимости ее производства.

"Только в стране стабилизировалась ситуация с углем на ТЭС как снова начинаются нездоровые процессы с ценами на электроэнергию. И вопрос снова к так называемому "независимому" регулятору. На которого никто, в том числе министр энергетики, не оказывает никакого влияния", - прокомментировал ситуацию на рынке депутат.

По словам Кучеренко, за последний месяц оптовая цена на электроэнергию в Украине испытала аномальные колебания.

"Колебания 30%. Это очень много. Особенно когда речь идет о падении против всех тенденций. Когда у соседей цена уже в 3 раза выше нашей, а у нас ни с того, ни с этого она рушится в один день", - объясняет народный депутат.