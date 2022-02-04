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Депутат призвал Минэнерго вмешаться в ситуацию с обвалом цен на рынке электроэнергии

Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Алексей Кучеренко обратился в Министерство энергетики с просьбой стабилизировать ситуацию с опустившимися ниже реальной себестоимости ценами на оптовом рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное нардепом в Facebook.

Так, в настоящее время на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке наблюдаются манипуляции и искажения ценообразования, что приводит к искусственному снижению цены на организованных сегментах рынка электрической энергии, ниже себестоимости ее производства.

"Только в стране стабилизировалась ситуация с углем на ТЭС как снова начинаются нездоровые процессы с ценами на электроэнергию. И вопрос снова к так называемому "независимому" регулятору. На которого никто, в том числе министр энергетики, не оказывает никакого влияния", - прокомментировал ситуацию на рынке депутат.

По словам Кучеренко, за последний месяц оптовая цена на электроэнергию в Украине испытала аномальные колебания.

"Колебания 30%. Это очень много. Особенно когда речь идет о падении против всех тенденций. Когда у соседей цена уже в 3 раза выше нашей, а у нас ни с того, ни с этого она рушится в один день", - объясняет народный депутат.

Напомним, в начале февраля из-за колоссального профицита электроэнергии, манипуляции трейдеров и белорусского импорта, оптовые цены на электроэнергию обвалились более чем в полтора раза.

По словам экспертов, ценовой шок грозит остановкой большинства электростанций из-за невозможности работать по ценам ниже себестоимости.

Первой об угрозе остановки и банкротства предупредила компания "Донбассэнерго".

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