Депутат закликав Міненерго втрутитися у ситуацію з обвалом цін на ринку електроенергії

Так, на даний час на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку спостерігаються маніпуляції та спотворення ціноутворення, що призводить до штучного зниження ціни на організованих сегментах ринку електричної енергії, нижче собівартості її виробництва.

"Тільки в країні стабілізувалася ситуація з вугіллям на ТЕС як знову починаються нездорові процеси з цінами на електроенергію. І питання знову до так званого «незалежного" регулятора. На якого ніхто, в тому числі міністр енергетики, не має жодного впливу", - прокоментував ситуацію на ринку депутат.

За словами Кучеренка, за останній місяць гуртова ціна на електроенергію в Україні зазнала аномальних коливань.

"Коливання 30%. Це дуже багато. Особливо коли мова йде про падіння супереч усім тенденціям. Коли у сусідів ціна вже в 3 рази вище за нашу, а у нас ні с того, ні з цього вона валиться в один день", - пояснює народний депутат.