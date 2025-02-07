Депутат пояснив, чому треба ліквідувати військові адміністрації у столиці та інших містах

"Військові адміністрації населених пунктів, де не ведуться бойові дії – це не безпековий, а політичний інструмент узурпації влади. В умовах, коли паралельно діють законні та обрані органи місцевої влади та призначена згори військова адміністрація – це не потрібний країні конфлікт та спроба чиновників МВА будь-яким способом перебрати на себе повноваження місцевого самоврядування. Від цього в першу чергу страждають люди, це завдає шкоди іміджу країни. Який вихід? Це рішення про ліквідацію військових адміністрацій населених пунктів, які діють паралельно з органами місцевого самоврядування", - заявив Олександр Ломако.

Він зазначив, що наразі така ситуація двовладдя створилася у 7 населених пунктах, включно зі столицею.

"Йдеться про 7 громад: Київ, Чернігів, Суми, Нетішин Хмельницької області, Вараш Рівненської та ще 2 дві громади на Сумщині. В цих громадах двовладдя створює управлінський хаос. Така ситуація вигідна лише ворогу України. Адже вона знищує настільки потрібну під час війни єдність та робить владу слабшою. Військові адміністрації цих населених пунктів можуть бути ліквідовані Указом Президента, а повноваження органів місцевого самоврядування після цього будуть відновлені в повному обсязі", - наголосив Ломако.

Депутат також відзначив, що за час повномасштабного вторгнення керівники громад показали себе надійним партнером центральної влади у відбитті агресії ворога, підтримці населення та допомозі ЗСУ. Але дублювання повноважень шкодить ефективності цієї роботи, сіє хаос і колотнечу.

Також це шкодить іміджу України як демократичної країни, зазначив Ломако.

"Ситуація з місцевим самоврядуванням в Україні набуває критичного характеру. Це відчувають в громадах. Це розуміють наші міжнародні партнери, які сьогодні підтримують Україну саме як демократію. А місцеве самоврядування є фундаментом демократії", - написав він.

Олександр Ломако звернувся до президента ухвалити рішення про ліквідацію військових адміністрацій в зазначених населених пунктах.

"Мова не йде про політику, мова йде про виживання України, як європейської демократичної держави", - підкреслив він.