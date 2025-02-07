Депутат объяснил, почему надо ликвидировать военные администрации в столице и других городах

"Военные администрации населенных пунктов, где не ведутся боевые действия - это не инструмент безопасности, а политический инструмент узурпации власти. В условиях, когда параллельно действуют законные и избранные органы местной власти и назначенная сверху военная администрация - это не нужный стране конфликт и попытка чиновников МВА любым способом перебрать на себя полномочия местного самоуправления. От этого в первую очередь страдают люди, это наносит ущерб имиджу страны. Какой выход? Это решение о ликвидации военных администраций населенных пунктов, которые действуют параллельно с органами местного самоуправления", - заявил Александр Ломако.

Он отметил, что сейчас такая ситуация двоевластия создалась в 7 населенных пунктах, включая столицу.

"Речь идет о 7 общинах: Киев, Чернигов, Сумы, Нетешин Хмельницкой области, Вараш Ровенской и еще 2 две общины на Сумщине. В этих общинах двоевластие создает управленческий хаос. Такая ситуация выгодна только врагу Украины. Ведь она уничтожает столь нужное во время войны единство и делает власть слабее. Военные администрации этих населенных пунктов могут быть ликвидированы Указом Президента, а полномочия органов местного самоуправления после этого будут восстановлены в полном объеме", - подчеркнул Ломако.

Депутат также отметил, что за время полномасштабного вторжения руководители громад показали себя надежным партнером центральной власти в отражении агрессии врага, поддержке населения и помощи ВСУ. Но дублирование полномочий вредит эффективности этой работы, сеет хаос и потасовку.

Также это вредит имиджу Украины как демократической страны, отметил Ломако.

"Ситуация с местным самоуправлением в Украине приобретает критический характер. Это чувствуют в общинах. Это понимают наши международные партнеры, которые сегодня поддерживают Украину именно как демократию. А местное самоуправление является фундаментом демократии", - написал он.

Александр Ломако обратился к президенту принять решение о ликвидации военных администраций в указанных населенных пунктах.

"Речь не идет о политике, речь идет о выживании Украины, как европейского демократического государства", - подчеркнул он.