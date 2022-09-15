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Депутат Кнессета рассказал о параллелях между Украиной и Израилем

Фото: Нир Баркат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Израиль очень силен в своих высоких технологиях. Между тем как в Украине тоже развивается этот кластер, но сильнее она является в сельском хозяйстве.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал депутат Кнессета от партии "Ликуд", экс-мэр Иерусалима Нир Баркат.

"На душу населения Израиль, безусловно, является ведущей страной с точки зрения технологий. Однажды, когда эта война закончится, и даже до того, как она закончится, придет время установить очень крепкие отношения между Израилем и Украиной, что будет win-win для обеих стран", - говорит Баркат.

По его словам, Израиль мог бы найти общие интересы с Украиной в ИТ-индустрии, а также сельском хозяйстве и медицине.

"Позвольте мне дать вам определенный ракурс. В Израиле 350 000 инженеров, технологов, что составляет 9% рабочей силы. Моя цель на ближайшие 20 лет-довести эту долю до 25%. С другой стороны - в Израиле проживает всего 1/1000 населения мира. Таким образом, масштабируемость нашей экономики, если мы выйдем на глобальный уровень, бесконечна", - объясняет Баркат.

Он подчеркнул, Израиль должен иметь хороших партнеров по всему миру.

"Мы имеем огромный рост в здравоохранении, естественных науках и сельском хозяйстве. Практически вы переносите технологии в разные области, и это огромный мультипликатор. Я знаю, что вы очень сильны в сельском хозяйстве. Что мы можем дать, это те типы технологий, которые повышают производительность. Так что я думаю, что в будущем будет создано много совместных предприятий", - подытожил депутат Кнессета.

Напомним, что Нир Баркат прокомментировал возможность поставок израильского оружия в Украину.

Добавим, кроме того, депутат Кнессета рассказал о рисках, с которыми связана поддержка Израилем Украины.

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Израиль