Депутат Київради Вітренко попався на маніпуляціях. У Кличка дали відповідь

"Ну от знову… Андрій Вітренко, ну попросіть вже своїх помічників прочитати той регламент. І Вам в тому числі. Він же невеликий за обсягом. Десь між Букварем та зеленою книжкою. Бо знову маніпуляція і введення людей в оману", - заявив Бондаренко.

Він наголосив, що насправді регламент передбачає інший порядок організаційно-правових дій, ніж той, про який написав Вітренко.

"З дотриманням усіх норм, регламенту, законності, насправді є так: якщо рішення Київради протягом 5 календарних днів з моменту його прийняття не зупинене Київським міським головою (тобто, немає "вето"), то це рішення протягом 20 календарних днів (з моменту його прийняття Київрадою) підписується Київським міським головою та оприлюднюється не пізніше 30 календарних днів (з моменту його прийняття) на офіційному вебсайті Київради (частина друга статті 44 Регламенту Київради)", - повідомив Бондаренко.

У Київраді також наголосили, що у своїй діяльності дотримуються усіх вимог законодавства, регламентних норм та принципів відкритості. Впровадження ухвалених рішень відбувається у чітко визначеному правовому полі.