Депутат Киевсовета Витренко попался на манипуляциях. У Кличко дали ответ

Депутат Киевсовета от УДАРа Владимир Бондаренко ответил на слова столичного депутата от "Слуги народа" Андрея Витренко о том, как должен действовать мэр Виталий Кличко согласно регламенту. Он назвал подобные заявления Витренко манипуляцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пост Бондаренко у Facebook.
"Ну вот опять… Андрей Витренко, ну попросите уже своих помощников прочитать тот регламент. И Вам в том числе. Он же небольшой по объему. Где-то между Букварем и зеленой книжкой. Потому что снова манипуляция и введение людей в заблуждение", - заявил Бондаренко.
Он подчеркнул, что на самом деле регламент предусматривает иной порядок организационно-правовых действий, нежели тот, о котором написал Витренко.
"С соблюдением всех норм, регламента, законности, на самом деле так: если решение Киевсовета в течение 5 календарных дней с момента его принятия не остановлено Киевским городским головой (т.е. нет "вето"), то это решение в течение 20 календарных дней (с момента его принятия Киевсоветом) подписывается Киевским городским головой и обнародуется не позднее 30 календарных дней (с момента его принятия) на официальном вебсайте Киевсовета (часть вторая статьи 44 Регламента Киевсовета)", - сообщил Бондаренко.
В Киевсовете также подчеркнули, что в своей деятельности соблюдают все требования законодательства, регламентные нормы и принципы открытости. Внедрение принятых решений проходит в четко определенном правовом поле.
Ранее руководитель фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявил, что мэр Киева якобы должен в течение 5 дней подписать решение о выражении недоверия первому заместителю КГГА, а в течение 20 дней - обнародовать его и направить в Кабмин.
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