Депутат Киевсовета Витренко попался на манипуляциях. У Кличко дали ответ

"Ну вот опять… Андрей Витренко, ну попросите уже своих помощников прочитать тот регламент. И Вам в том числе. Он же небольшой по объему. Где-то между Букварем и зеленой книжкой. Потому что снова манипуляция и введение людей в заблуждение", - заявил Бондаренко.

Он подчеркнул, что на самом деле регламент предусматривает иной порядок организационно-правовых действий, нежели тот, о котором написал Витренко.

"С соблюдением всех норм, регламента, законности, на самом деле так: если решение Киевсовета в течение 5 календарных дней с момента его принятия не остановлено Киевским городским головой (т.е. нет "вето"), то это решение в течение 20 календарных дней (с момента его принятия Киевсоветом) подписывается Киевским городским головой и обнародуется не позднее 30 календарных дней (с момента его принятия) на официальном вебсайте Киевсовета (часть вторая статьи 44 Регламента Киевсовета)", - сообщил Бондаренко.

В Киевсовете также подчеркнули, что в своей деятельности соблюдают все требования законодательства, регламентные нормы и принципы открытости. Внедрение принятых решений проходит в четко определенном правовом поле.