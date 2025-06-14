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Депутат Киевсовета Витренко попался на манипуляциях. У Кличко дали ответ

Фото: депутат Киевсовета от УДАРа Владимир Бондаренко (facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko)
Автор: Юлия Бойко

Депутат Киевсовета от УДАРа Владимир Бондаренко ответил на слова столичного депутата от "Слуги народа" Андрея Витренко о том, как должен действовать мэр Виталий Кличко согласно регламенту. Он назвал подобные заявления Витренко манипуляцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пост Бондаренко у Facebook.

"Ну вот опять… Андрей Витренко, ну попросите уже своих помощников прочитать тот регламент. И Вам в том числе. Он же небольшой по объему. Где-то между Букварем и зеленой книжкой. Потому что снова манипуляция и введение людей в заблуждение", - заявил Бондаренко.

Он подчеркнул, что на самом деле регламент предусматривает иной порядок организационно-правовых действий, нежели тот, о котором написал Витренко.

"С соблюдением всех норм, регламента, законности, на самом деле так: если решение Киевсовета в течение 5 календарных дней с момента его принятия не остановлено Киевским городским головой (т.е. нет "вето"), то это решение в течение 20 календарных дней (с момента его принятия Киевсоветом) подписывается Киевским городским головой и обнародуется не позднее 30 календарных дней (с момента его принятия) на официальном вебсайте Киевсовета (часть вторая статьи 44 Регламента Киевсовета)", - сообщил Бондаренко.

В Киевсовете также подчеркнули, что в своей деятельности соблюдают все требования законодательства, регламентные нормы и принципы открытости. Внедрение принятых решений проходит в четко определенном правовом поле.

Заявление Витренко

Ранее руководитель фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявил, что мэр Киева якобы должен в течение 5 дней подписать решение о выражении недоверия первому заместителю КГГА, а в течение 20 дней - обнародовать его и направить в Кабмин.

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КиевКиевсоветВиталий Кличко