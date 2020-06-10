Депутат Европарламента предостерег власть от политических преследований Порошенко

Депутат Европейского парламента, литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег руководство Украині от политического преследования пятого президента Петра Порошенко.

Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Twitter, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в Государственном бюро расследований.

"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью придерживаться верховенства закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", - отмечает Ауштрявичюс.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении ГБР.

В свою очередь адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что решение Печерского суда о принудительном приводе в ГБР незаконно, поскольку судебное заседание состоялось без его клиента.