Депутат Європарламенту застеріг владу від політичних переслідувань Порошенка

Депутат Європейського парламенту, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг керівництво України від політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це Ауштрявічюс написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи запланований на сьогодні допит Порошенка у Державному бюро розслідувань.

"Угода про асоціацію зобов'язує Україну повністю дотримуватися верховенства закону та інших основоположних принципів. Не може бути жодного політично мотивованого переслідування", - наголошує Ауштрявічюс.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента Петра Порошенка для допиту у якості свідка. Допит має відбутися об 11:00 10 червня у приміщенні ДБР.

Своєю чергою, адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що рішення Печерського суду про примусовий привід до ДБР незаконне, бо судове засідання відбулося без його клієнта.