Депутат Госдумы РФ получил ранения при взрыве в Луганске

В результате сильного взрыва во временно оккупированном Луганске, который прозвучал вчера, 12 мая, был ранен депутат Госдумы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza .

Сообщается, что ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член фракции "Единая Россия".

Ранее служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении за то, что он приказывал стрелять по украинским позициям в Луганской области. После 24 февраля 2022 года он незаконно пересек госграницу и "проинспектировал" деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной и Станице Луганской.

К тому же депутат регулярно организует "добровольные" сборы материально-технической помощи на нужды оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.