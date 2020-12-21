Нацбанк хочет уменьшить долларизацию банковского сектора

Фото: деньги и банковские карты (Flickr)

Банки в Украине будут работать по новой Стратегии макропруденциальной политики, которая предусматривает снижение долларизации банковского сектора и может отразиться на ставках валютных депозитов и кредитов в валюте.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) после одобрения документа.

Прежняя Стратегия макропруденциальной политики, обнародованная в конце 2018 года, фокусировалась исключительно на банковском секторе. Однако учитывая сплит и расширение полномочий, Нацбанк обновил стратегию, включив в нее и регулирование небанковских учреждений, заодно уточнив и требования к банковскому сектору. В Нацбанке рассказали, что это будет способствовать устойчивому экономическому росту.

К рискам в Нацбанке отнесли долларизацию банковского сектора.

"В Украине балансы банков пока остаются в значительной степени долларизированными. Это обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, из-за регулярных всплесков инфляции гривна постоянно теряла покупательную способность. Поэтому население держит значительную часть сбережений в иностранной валюте. Во-вторых, щедрое внешнее фондирование банков способствовало стремительному росту валютного кредитного портфеля. В результате кризиса 2014-2016 гг. доли валютных активов и пассивов снизились из-за оттока валютных депозитов и межбанковских кредитов, конвертации валютного фондирования в капитал и значительной реструктуризации валютных кредитов с переводом в гривну", - объяснили в НБУ текущую ситуацию.

Там уточнили, что из-за девальвации гривны валютная составляющая в депозитах и валовых кредитах достигает более 40%, что создает системные риски.

НБУ уже применяет ряд инструментов и механизмов, чтобы снизить долларизацию экономики. Например, запрет валютных кредитов для домохозяйств, который ввели в 2009 году на неопределенный срок и отменять пока не планируют. Также НБУ уже изменил нормы резервирования, снизив их до 0% в гривне и одновременно повысив до 10% в иностранных валютах. Кроме того, повышена норма резервирования по валютным депозитам.

Однако регулятор рассматривает возможность применения и других механизмов. В частности, речь идет о таких инструментах:

норма обязательного резервирования по краткосрочным внешним заимствованиям;

введение дополнительных весов риска для валютных активов;

установление жестких требований к оценке кредитного риска по кредитам в иностранной валюте.

Вместе с тем, банки будут подводить к тому, чтобы они держали большую часть активов в высоколиквидных составляющих, а клиентам предлагали выбирать депозиты на длительный срок. НБУ опасается того, что более 55% совокупных обязательств банков в гривне являются средствами по требованию, что повышает риск ликвидности. Поэтому НБУ может прибегать к введению более жестких требований к внутренним практикам управления ликвидностью банков, сказано в документе.

Напомним, в 2021 году Украина должна будет выплатить кредиторам более 5 млрд долларов.

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