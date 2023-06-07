Депозити в банках та ОВДП: у НБУ розповіли, як можна захиститися від інфляції

Як зазначили в НБУ, з червня 2022 року проводить політику, націлену на зростання привабливості депозитів у гривні для захисту заощаджень громадян від інфляційного знецінення, зменшення тиску на валютний ринок та зниження інфляції. Саме з цією метою і була підвищена облікова ставка у червні минулого року одразу на 15 в.п. - до 25%.

За даними НБУ, загалом відгук банківських ставок на підвищення облікової ставки відповідав оцінкам у період до повномасштабного вторгнення.

Водночас через збільшення ліквідності банківської системи вплив облікової ставки на депозитні ставки банків почав очікувано слабшати. У відповідь на це НБУ з початку цього року запровадив комплекс заходів: підвищення нормативів обов'язкового резервування та оновлення операційного дизайну монетарної політки. Це посилило відгук банківських депозитних ставок на облікову ставку, зазначили НБУ.

"НБУ вже тривалий час спрямовує свою процентну політику та застосовує інструменти монетарної політики передусім для забезпечення належної привабливості строкових заощаджень у гривні", - повідомили в пресслужбі.

У результаті сьогодні більшість банків, включно з маркетмейкерами, пропонують за вкладами в національній валюті від 3-х місяців 15-20% річних. Така дохідність дає змогу захистити заощадження від інфляційного знецінення. За прогнозом НБУ, у поточному році інфляція сповільниться до 15%, а у наступному - нижче 10%, зазначили в пресслужбі.

Міністерство фінансів зі свого боку підвищило дохідність внутрішніх держоблігацій. Максимальна ставка за гривневими ОВДП у 2023 році сягнула майже 20% річних, тоді як у травні 2022 вона становила 11,5%, додали в НБУ.