ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Депозит «Сталевий» - прибутковість до 16%

Новость на русском →
Понеділок 14 листопада 2022 09:00

Майже десять місяців українці доводять усьому світу, що мають сталевий характер. Кожен на своєму місці робить усе можливе задля наближення Перемоги. Збройні сили та ТРО на військовому фронті. Волонтери — у тилу. Бізнес - на економічному фронті.

ПУМБ вже понад 30 років є фінансовою підтримкою українців і жодного разу не затримав виплат по депозитам та іншим виплатам. Попри війну, банк продовжує підтримувати українців і запускає новий депозитний продукт – депозит «Сталевий».

Депозит «Сталевий» - прибутковість до 16%

Основні характеристики депозиту «Сталевий»:

  • Валюта - гривня
  • Ставка: від 12% до 16 %, залежно від строку розміщення депозиту
  • Строк депозиту: 1, 3, 6 або 12 місяців
  • Виплата відсотків: щомісяця
  • Поповнення – без обмежень, протягом усього строку дії депозиту
  • Мінімальна сума
  • Без автопролонгації і капіталізації
  • Дострокове повернення - не передбачено
  • Програма лояльності ПУМБ - не застосовується

Депозит «Сталевий» можна відкрити як онлайн у додатку ПУМБ Online, так і у відділеннях банку у період з 7 листопада по 30 грудня 2022 року (включно).

ПУМБ довіряють 97 тис. корпоративних клієнтів та майже 1,8 млн клієнтів - фізосіб. 82% клієнтів-физосіб банку протягом 10 місяців 2022 року продовжили свої депозити. Як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 10 місяців 2022 року ПУМБ виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 691 млн грн. Надійність банківських вкладів ПУМБ у серпні 2022 року було в черговий раз підтверджено незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність).

ПУМБ — один з 5 банків, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ. Банк входить до переліку НБУ системно важливих банків країни.

Разом ми сила, разом ми сталевий кулак, який дає відсіч ворогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку
Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні