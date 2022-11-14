Депозит «Стальной» - доходность до 16%

Почти десять месяцев украинцы доказывают всему миру, что они сделаны из стали. Каждый на своем месте делает все возможное, чтобы приблизить нашу победу. Вооруженные силы и ТРО - на полях сражений. Волонтеры – в тылу. Бизнес – на экономическом фронте.

ПУМБ уже более 30 лет является финансовой поддержкой украинцев. Банк ни разу не задержал выплаты по депозитам и другим выплатам. Несмотря на войну, ПУМБ продолжает поддерживать украинцев и запускает новый депозитный продукт – депозит «Стальной».

Основные характеристики депозита «Стальной»:

Валюта – гривна

Ставка: от 12% до 16%, в зависимости от срока размещения депозита

Срок депозита: 1, 3, 6 или 12 месяцев

Выплата процентов: ежемесячно

Пополнение – без ограничений, в течение всего срока действия депозита

Минимальная сумма: 500 грн

Без автопролонгации и капитализации

Досрочный возврат – не предусмотрено

Программа лояльности ПУМБ – не применяется

Депозит «Стальной» можно открыть как онлайн в приложении ПУМБ Online, так и в отделениях банка в период с 7 ноября по 30 декабря 2022 (включительно).

ПУМБ доверяют 97 тыс. корпоративных клиентов и почти 1,8 млн клиентов – физлиц. 82% клиентов-физлиц банка в течение 10 месяцев 2022 года продлили свои депозиты. Как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 10 месяцев 2022 года ПУМБ выплатил вкладчикам банков-банкротов более 691 млн. грн. Надежность банковских вкладов ПУМБ в августе 2022 года была в очередной раз подтверждена независимым рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» на уровне «5» (высокая надежность).

ПУМБ – один из 5 банков, уполномоченных на хранение запасов наличных НБУ. Банк входит в перечень НБУ системно важных банков страны.

Вместе мы сила, вместе мы стальной кулак, дающий отпор врагу.