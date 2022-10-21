Фото: Депортованим до РФ громадянам спростили процедуру повернення в Україну (GettyImages)

Громадяни, яких депортували до Росії, зможуть легше повернутися до України. Уряд запускає спеціальний документ-посвідчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.