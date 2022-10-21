Депортованим до РФ громадянам спростили процедуру повернення в Україну
Громадяни, яких депортували до Росії, зможуть легше повернутися до України. Уряд запускає спеціальний документ-посвідчення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Уряд запускає документ-посвідчення особи на повернення в Україну. Цей документ зможуть отримати члени родин депортованих людей у Державній міграційній службі", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль додав, що отримання документа буде можливе й на основі звернення в Мінреінтеграції. Саме оформлення посвідчення буде безкоштовним і здійснюватиметься за п’ять робочих днів.
"Будемо робити все, аби допомогти кожному українцю повернутися додому", - заявив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, що Україна вимагає від Росії повернути всіх викрадених дітей.
Також стало відомо, що з початку війни в Україну повернули 96 незаконно депортованих дітей.
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