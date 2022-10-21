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Депортованим до РФ громадянам спростили процедуру повернення в Україну

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Україна, П'ятниця 21 жовтня 2022 17:44
Депортованим до РФ громадянам спростили процедуру повернення в Україну Фото: Депортованим до РФ громадянам спростили процедуру повернення в Україну (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Громадяни, яких депортували до Росії, зможуть легше повернутися до України. Уряд запускає спеціальний документ-посвідчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Уряд запускає документ-посвідчення особи на повернення в Україну. Цей документ зможуть отримати члени родин депортованих людей у Державній міграційній службі", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що отримання документа буде можливе й на основі звернення в Мінреінтеграції. Саме оформлення посвідчення буде безкоштовним і здійснюватиметься за п’ять робочих днів.

"Будемо робити все, аби допомогти кожному українцю повернутися додому", - заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Україна вимагає від Росії повернути всіх викрадених дітей.

Також стало відомо, що з початку війни в Україну повернули 96 незаконно депортованих дітей.

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