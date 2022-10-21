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Депортированным в РФ гражданам упростили процедуру возвращения в Украину

Новина українською →
Украина, Пятница 21 октября 2022 17:44
Депортированным в РФ гражданам упростили процедуру возвращения в Украину Фото: Депортированным в РФ гражданам упростили процедуру возвращения в Украину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Граждане, которых депортировали в Россию, смогут легче вернуться в Украину. Правительство запускает специальный документ-удостоверение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ смогут получить члены семей депортированных людей в Государственной миграционной службе", - говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что получение документа будет возможно и на основе обращения в Минреинтеграции. Именно оформление удостоверения будет бесплатным и будет осуществляться через пять рабочих дней.

"Будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой", - заявил премьер-министр.

Напомним, что Украина требует от России вернуть всех похищенных детей.

Также стало известно, что с начала войны в Украину вернули 96 незаконно депортированных детей.

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