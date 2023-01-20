Депортованих до Росії українців паспортизують за місцем проживання, - ЦНС

"За час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, росіяни депортували з тимчасово окупованих територій понад два мільйони українців. Кожному з них росіяни планують видати паспорт РФ", - йдеться у повідомленні.

Влада Росії ухвалила рішення узаконити видачу паспортів за місцем проживання. Раніше документ видавався за місцем прописки. Без наявності паспорта депортовані не отримуватимуть жодних виплат чи послуг. Фактично, росіяни хочуть максимально інтегрувати депортованих українців.

"Це ворог робить для того, аби виправити демографічну ситуацію в південних республіках, росіяни "евакуйовують" туди українців. Проте така евакуація відбувається не добровільно. Росія спочатку генерує гуманітарну кризу в регіоні й вивозить звідти заклади медицини, освіти й аптеки", - додали у ЦНС.

Жителів Херсонської області росіяни вивезли до Краснодарського та Ставропольського країв РФ. При цьому виїзд до України закривають, що руйнує міф пропагандистів РФ про турботу про населення. Всі місцеві, які лишаються, вимушені жити в умовах продовольчої та гуманітарної кризи. Також українців переселяють в регіони, яку за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу.