Депортированным украинцам запрещают жить в Крыму без паспорта РФ, - Денисова

"Оккупационная власть полуострова сделала очередную картинку для пропагандистского телевидения рашистів, продемонстрировав как 10 лиц, прибывших в Крым из временно оккупированных районов материковой части Украины, получили российский аусвайс по упрощенной системе", - пишет Денисова.

Оккупанты проводят с депортированными украинцами "разъяснительные" работы о необходимости получения российского паспорта, поскольку без документов, удостоверяющих их личность - проживать в Крыму запрещено.

"Также наши граждане попадают в фильтрационные лагеря, где у них забирают паспорта граждан Украины и выдают документ на временное проживание", - добавляет омбудсмен

Украина, со своей стороны, не признает никаких российских документов, которые навязала Россия.

Все украинцы, которых принудили к получению паспорта - и в дальнейшем остаются гражданами нашей страны.