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Депортованим українцям забороняють жити в Криму без паспорта РФ, - Денісова

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П'ятниця 13 травня 2022 16:12
Депортованим українцям забороняють жити в Криму без паспорта РФ, - Денісова Фото: Людмила Денісова, уповноважена Верховної ради України з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація забороняє депортованим українцям проживати в Криму. Примушує їх до отримання російського паспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Окупаційна влада півострова зробила чергову картинку для пропагандистського телебачення рашистів, продемонструвавши як 10 осіб, котрі прибули до Криму з тимчасово окупованих районів материкової частини України, отримали російський аусвайс за спрощеною системою", - пише Денісова.

Окупанти проводять з депортованими українцями "роз’яснювальні" роботи щодо необхідності отримання російського паспорта, оскільки без документів, які посвідчують їх особу - проживати в Криму заборонено.

"Також наші громадяни потрапляють до фільтраційних таборів, де в них забирають паспорти громадян України і видають документ на тимчасове проживання", - додає омбудсмен

Україна, зі свого боку, не визнає жодних російських документів, які нав’язала Росія.

Усі українці, яких примусили до отримання паспорту - й надалі залишаються громадянами нашої країни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами речника Міноборони Олександра Мотузяник, окупаційна "влада" почала проводити заходи щодо підготовки до "включення" захоплених територій України до складу Росії. Ворог вже почав готуватися до видачі російських паспортів.

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