Депортованим українцям забороняють жити в Криму без паспорта РФ, - Денісова

Російська Федерація забороняє депортованим українцям проживати в Криму. Примушує їх до отримання російського паспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

" Окупаційна влада півострова зробила чергову картинку для пропагандистського телебачення рашистів, продемонструвавши як 10 осіб, котрі прибули до Криму з тимчасово окупованих районів материкової частини України, отримали російський аусвайс за спрощеною системою", - пише Денісова.

Окупанти проводять з депортованими українцями "роз’яснювальні" роботи щодо необхідності отримання російського паспорта, оскільки без документів, які посвідчують їх особу - проживати в Криму заборонено.

"Також наші громадяни потрапляють до фільтраційних таборів, де в них забирають паспорти громадян України і видають документ на тимчасове проживання", - додає омбудсмен

Україна, зі свого боку, не визнає жодних російських документів, які нав’язала Росія.

Усі українці, яких примусили до отримання паспорту - й надалі залишаються громадянами нашої країни.