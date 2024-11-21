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Депортація українських дітей - це злочин, що вимагає глобальної реакції, - Зарівна

Четвер 21 листопада 2024 17:39
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Депортація українських дітей - це злочин, що вимагає глобальної реакції, - Зарівна Фото: депортація українських дітей - це злочин, що вимагає глобальної реакції (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

У Всесвітній день дитини в Преторії (Південно-Африканська Республіка) відбулася конференція щодо повернення незаконно депортованих у Росію та примусово переміщених в окупації українських дітей. Захід організували в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ радниці керівника Офісу Президента, операційної директорки Bring Kids Back UA Дарії Зарівної.

"Депортація українських дітей – це злочин проти людяності, який вимагає негайної глобальної реакції. Ми вдячні Південній Африці за її роль у підтримці нашої ініціативи та готовність бути медіатором. Разом ми зможемо відновити справедливість і повернути наших дітей додому", – зазначила Зарівна.

Вона розповіла про підсумки Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка відбулася 30–31 жовтня в Монреалі (Канада). За її словами, ПАР висловила готовність приєднатися до зусиль Ватикану й Катару та взяла на себе роль посередника у поверненні українських дітей.

Старший експерт із перехідного правосуддя й урядових зв’язків Фонду "Партнерство за сильну Україну" Ентоні Тріоло також представив напрацювання Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, зокрема докази порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права у звʼязку з примусовим переміщенням та депортацією українських дітей, які здійснює Росія.

Окремо він наголосив на рекомендаціях експертів, наданих міжнародній спільноті, та важливості забезпечення міжнародним організаціям доступу до українських дітей на території Росії.

Крім того, відбулася окрема панельна дискусія, під час якої обговорили роль Південної Африки як лідера в міжнародній адвокації прав дітей, а також історичний досвід країни в питаннях прав людини.

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