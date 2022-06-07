Депортация и принудительное перемещение в оккупацию: как действовать в таких случаях

Родственникам людей, которые были депортированы или вывезены, перед обращением стоит собрать как можно больше информации. Особенно важно знать обстоятельства вывоза лица и его последнее место пребывания, а также то, когда человек в последний раз выходил на связь и в какой способ.

При сообщении органам власти о принудительном перемещении человека нужно указать:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

контакты;

адрес места жительства (регистрации);

последнее известное место пребывания, откуда человек был принудительно перемещен.

Если о депортации родного Вам сообщило иное лицо, также необходимо записать его личные данные и место текущего пребывания.

В случаях, когда есть фото или видео, которые подтверждают депортацию человека, их надо немедленно отправить на электронную почту Национального информационного бюро: nib.uncp.info@gmail.com.

Если же депортированный человек вышел на связь, узнайте как можно больше информации о его местонахождении, состоянии здоровья, наличии документов и средств связи. Посоветуйте сделать копии документов и отправить их родными (даже в электронном варианте).

Также за рубежом при возможности стоит обратиться к международным организациям и дипломатическим ведомствам.

Куда сообщать о принудительном перемещении человека?

Национальное информационное бюро:

номер "горячей линии" 1648;

+38 (044) 287-81-65 для звонков из-за рубежа;

чат-боты в Telegram и Viber;

заполнить Google-форму.

Офис генерального прокурора: подать обращение на сайте.

Служба безопасности Украины: 0 800 501 482.

Подать обращение в Национальную полицию: 102 или на сайте.