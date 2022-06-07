Депортация и принудительное перемещение в оккупацию: как действовать в таких случаях

От начала полномасштабной войны российские военные под предлогом "эвакуации" или принудительно вывезли на временно оккупированные территории и за границу множество украинцев. В таком случае нужно обращаться в правоохранительные органы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Родственникам людей, которые были депортированы или вывезены, перед обращением стоит собрать как можно больше информации. Особенно важно знать обстоятельства вывоза лица и его последнее место пребывания, а также то, когда человек в последний раз выходил на связь и в какой способ.
При сообщении органам власти о принудительном перемещении человека нужно указать:
Если о депортации родного Вам сообщило иное лицо, также необходимо записать его личные данные и место текущего пребывания.
В случаях, когда есть фото или видео, которые подтверждают депортацию человека, их надо немедленно отправить на электронную почту Национального информационного бюро: nib.uncp.info@gmail.com.
Если же депортированный человек вышел на связь, узнайте как можно больше информации о его местонахождении, состоянии здоровья, наличии документов и средств связи. Посоветуйте сделать копии документов и отправить их родными (даже в электронном варианте).
Также за рубежом при возможности стоит обратиться к международным организациям и дипломатическим ведомствам.
Национальное информационное бюро:
Офис генерального прокурора: подать обращение на сайте.
Служба безопасности Украины: 0 800 501 482.
Подать обращение в Национальную полицию: 102 или на сайте.
Напомним, что в Украине обновили перечень общин, жители которых имеют право получить от государства денежную компенсацию.
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