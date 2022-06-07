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Депортация и принудительное перемещение в оккупацию: как действовать в таких случаях

Фото: куда обращаться, если родственника депортировали или вывезли в оккупацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

От начала полномасштабной войны российские военные под предлогом "эвакуации" или принудительно вывезли на временно оккупированные территории и за границу множество украинцев. В таком случае нужно обращаться в правоохранительные органы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Родственникам людей, которые были депортированы или вывезены, перед обращением стоит собрать как можно больше информации. Особенно важно знать обстоятельства вывоза лица и его последнее место пребывания, а также то, когда человек в последний раз выходил на связь и в какой способ.

При сообщении органам власти о принудительном перемещении человека нужно указать:

  • фамилию, имя и отчество;
  • дату рождения;
  • контакты;
  • адрес места жительства (регистрации);
  • последнее известное место пребывания, откуда человек был принудительно перемещен.

Если о депортации родного Вам сообщило иное лицо, также необходимо записать его личные данные и место текущего пребывания.

В случаях, когда есть фото или видео, которые подтверждают депортацию человека, их надо немедленно отправить на электронную почту Национального информационного бюро: nib.uncp.info@gmail.com.

Если же депортированный человек вышел на связь, узнайте как можно больше информации о его местонахождении, состоянии здоровья, наличии документов и средств связи. Посоветуйте сделать копии документов и отправить их родными (даже в электронном варианте).

Также за рубежом при возможности стоит обратиться к международным организациям и дипломатическим ведомствам.

Куда сообщать о принудительном перемещении человека?

Национальное информационное бюро:

  • номер "горячей линии" 1648;
  • +38 (044) 287-81-65 для звонков из-за рубежа;
  • чат-боты в Telegram и Viber;
  • заполнить Google-форму.

Офис генерального прокурора: подать обращение на сайте.

Служба безопасности Украины: 0 800 501 482.

Подать обращение в Национальную полицию: 102 или на сайте.

Напомним, что в Украине обновили перечень общин, жители которых имеют право получить от государства денежную компенсацию.

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