Депортація та примусове переміщення в окупацію: як діяти у таких випадках

Родичам людей, які були депортовані чи вивезені, перед зверненням варто зібрати якомога більше інформації. Особливо важливо знати обставини вивезення особи та її останнє місце перебування, а також те, коли людина останній раз виходила на зв'язок і в який спосіб.

При повідомленні органів влади про примусове переміщення людини потрібно вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату народження;

контакти;

адресу місця проживання (реєстрації);

останнє відоме місце перебування, звідки людина була примусово переміщена.

Якщо про депортацію рідного Вам повідомила інша особа, також необхідно записати її особисті дані і місце поточного перебування.

У випадках, коли є фото чи відео, які підтверджують депортацію людини, їх треба негайно надіслати на електронну пошту Національного інформаційного бюро: nib.uncp.info@gmail.com.

Якщо ж депортована людина вийшла на зв'язок, дізнайтеся якомога більше інформації про її місцеперебування, стан здоров'я, наявність документів та засобів зв'язку. Порадьте зробити копії документів та надіслати їх рідними (навіть в електронному варіанті).

Також за кордоном при можливості варто звернутися до міжнародних організацій та дипломатичних відомств.

Куди повідомляти про примусове переміщення людини?

Національне інформаційне бюро:

номер "гарячої лінії" 1648;

+38(044) 287-81-65 для дзвінків з-за кордону;

чат-боти у Telegram і Viber;

заповнити Google-форму.

Офіс генерального прокурора: подати звернення на сайті.

Служба безпеки України: 0 800 501 482.

Подати звернення до Національної поліції: 102 або на сайті.