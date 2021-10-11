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В департаменте молодежи и спорта КГГА проходят обыски: чиновникам вручают подозрения

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 15:19
В департаменте молодежи и спорта КГГА проходят обыски: чиновникам вручают подозрения Фото: в КГГА проходят обыски в департаменте молодежи и спорта (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В департаменте молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации (КГГА) проходят обыски. Одновременно ряду чиновников сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По версии следствия, должностные лица коммунального предприятия "Спортивный комплекс", которое подчиняется департаменту молодежи и спорта КГГА, на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона, фактически предоставленные по завышенным ценам и не в полном объеме. Действия чиновников нанесли убытки территориальной общине на сумму более 700 тысяч гривен.

В ходе обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом. Они будут отправлены на экспертизу

В ходе обыска двум инженерам технического надзора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Также планируется вручение подозрения третьему лицу - представителю подрядной организации.

Фото: в КГГА проходят обыски в департаменте молодежи и спорта (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

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