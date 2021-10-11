У департаменті молоді та спорту КМДА проходять обшуки: чиновникам вручають підозри

У департаменті молоді та спорту Київської міської державної адміністрації (КМДА) проходять обшуки. Одночасно ряду чиновників повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури .

За версією слідства, посадові особи комунального підприємства "Спортивний комплекс", яке підпорядковується департаменту молоді та спорту КМДА, на підставі укладених договорів безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій за виконані роботи з капітального ремонту стадіону, фактично надані за завищеними цінами і не в повному обсязі. Дії чиновників завдали збитків територіальній громаді на суму понад 700 тисяч гривень.

В ході обшуку виявлено та вилучено документи про проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством. Вони будуть відправлені на експертизу

В ході обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Також планується вручення підозри третій особі - представнику підрядної організації.

Фото: у КМДА проходять обшуки в Департаменті молоді та спорту (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)