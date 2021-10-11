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У департаменті молоді та спорту КМДА проходять обшуки: чиновникам вручають підозри

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 15:19
У департаменті молоді та спорту КМДА проходять обшуки: чиновникам вручають підозри Фото: у КМДА проходять обшуки в департаменті молоді та спорту (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У департаменті молоді та спорту Київської міської державної адміністрації (КМДА) проходять обшуки. Одночасно ряду чиновників повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За версією слідства, посадові особи комунального підприємства "Спортивний комплекс", яке підпорядковується департаменту молоді та спорту КМДА, на підставі укладених договорів безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій за виконані роботи з капітального ремонту стадіону, фактично надані за завищеними цінами і не в повному обсязі. Дії чиновників завдали збитків територіальній громаді на суму понад 700 тисяч гривень.

В ході обшуку виявлено та вилучено документи про проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством. Вони будуть відправлені на експертизу

В ході обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Також планується вручення підозри третій особі - представнику підрядної організації.

Фото: у КМДА проходять обшуки в Департаменті молоді та спорту (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

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