Деолигархизация в Украине нацелена на политических оппонентов власти, - Time

Политика украинской власти по так называемой "деолиграхизации" в действительности нацелена на многих политических оппонентов и их телевизионные каналы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью издания Time.

Отмечается, что западные страны, в частности в США, избегают критики подобных репрессий, не желая "микроуправлять" тем, что делает Украина. Лишь однажды США, по утверждению авторов статьи, публично "подбодрили" украинскую власть после санкций в отношении Виктора Медведчука.

"Стратегия, которую правительство называет "деолигархизацией", нацелена на многих внутренних противников, в частности, на их телеканалы", - говорится в статье.

Напомним, закон о деолигархизации был утвержден Верховной радой в сентябре 2021 года, а подписан и вступил в силу в ноябре.

Закон косвенно запрещает лицам с определенным уровнем доходов владеть средствами массовой информации. В противном случае, такие лица будут включены в реестр олигархов и их права будут ущемлены.

Правомочность этого законна рассматривает Венецианская комиссия. Западные дипломаты предупредили, что закон приведет к ущемлению свободы слова в Украине.