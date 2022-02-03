Деолігархізація в Україні націлена на політичних опонентів влади, - Time

Політика української влади щодо так званої "деоліграхізації" насправді націлена на багатьох політичних опонентів та їх телевізійні канали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю видання Time.

Зазначається, що західні країни, зокрема в США, уникають критики подібних репресій, не бажаючи "мікрокерувати" тим, що робить Україна. Лише одного разу США, за твердженням авторів статті, публічно "підбадьорили" українську владу після санкцій щодо Віктора Медведчука.

"Стратегія, яку уряд називає "деолігархізацією", націлена на багатьох внутрішніх противників, зокрема, на їхні телеканали", - йдеться у статті.

Нагадаємо, закон про деолігархізацію був затверджений Верховною радою у вересні 2021 року, а підписаний і набув чинності у листопаді.

Закон побічно забороняє особам із певним рівнем доходів володіти засобами масової інформації. В іншому випадку, такі особи будуть включені до реєстру олігархів та їхні права будуть обмежені.

Правомочність цього закону розглядає Венеціанська комісія. Західні дипломати попередили, що закон призведе до обмеження свободи слова в Україні.