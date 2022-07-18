Что будет с россиянами после освобождения Крыма: у Зеленского ответили

"Все просто, и это не противоречит международному праву. То население, которое приехало незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым", - сказала она.

При этом Ташева отметила, что речь не идет о насильственном выселении: "это должен быть добровольный выезд с территории, на которую они незаконно прибыли".

Затем, по ее словам, они могут подать официальную заявку в украинские органы, обратиться за разрешением на проживание и выложить основания - "почему мы должны предоставить им такую ​​возможность".

Ташева подчеркнула, что "определенные меры" должны касаться не только российского населения, но и украинского, проживавшего в Крыму в течение восьми лет.

"Я имею в виду не выдворение, а определенные люстрационные меры. Это все соотносится с переходным правосудием, как определено в документах ООН, и эти вопросы Украина уже прорабатывает", - пояснила она.