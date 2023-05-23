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"Денвер" знову переграв "Лейкерс" і став першим фіналістом сезону НБА

Фото: Ентоні Девіс в оточенні суперників із "Денвера" (latimes.com)
Автор: Антон Федорців

Вирішальною перемогою "Денвер Наггетс" завершився четвертий матч фінальної серії Західної конференції Національної баскетбольної асоціації проти "Лос-Анджелес Лейкерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Західна конференція, фінал

"Лейкерс" – "Денвер" – 111:113 (34:28, 39:30, 16:36, 22:19); серія – 0:4

Після трьох поразок поспіль "Лейкерс" заграли активно з перших хвилин. Упродовж стартової чверті господарі паркету кілька разів намагалися піти у відрив. Пік переваги каліфорнійців досягав 7-8 очок, але закінчили 12-хвилинки вони з +6.

За схожим сценарієм пішла і друга чверть. Та поступово "Лейкерс" захопили ініціативу повністю. У цей відрізок "Лос-Анджелес" переважав суперника по обидва боки майданчика. Як наслідок, на велику перерву господарі пішли з 15-очковим гандикапом.

А ось третя 12-хвилинка стала холодним душем для "Лейкерс". Уся перевага каліфорнійців розтанула ще до середини чверті. Більше того, денверці навіть вирвалися вперед у протистоянні. "Лос-Анджелес" у фінальні хвилини бився до останнього. За секунди до сирени вони зрівняли рахунок, але проґавили атаку "Наггетс" і програли.

Найрезультативнішим у матчі став лідер "Лейкерс" Леброн Джеймс. "Король" набрав 40 очок, зробив 10 підбирань і віддав 9 передач. Зірка "Денвера" Нікола Йокіч відповів тріпл-даблом (30+14+13).

До слова, напередодні екс-форвард "Денвера" та "Лейкерс" Ентоні оголосив про завершення кар'єри професіонала.

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