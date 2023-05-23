RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Денвер" снова обыграл "Лейкерс" и стал первым финалистом сезона НБА

Фото: Энтони Дэвис в окружении соперников из "Денвера" (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Решающей победой "Денвер Наггетс" завершился четвертый матч финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации против "Лос-Анджелес Лейкерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Лейкерс" – "Денвер" – 111:113 (34:28, 39:30, 16:36, 22:19); серия – 0:4

После трех поражений подряд "Лейкерс" заиграли активно с первых минут. На протяжении стартовой четверти хозяева паркета несколько раз пытались уйти в отрыв. Пик преимущества калифорнийцев достигал 7-8 очков, но закончили 12-минутку они с +6.

По схожему сценарию пошла и вторая четверть. Но постепенно "Лейкерс" захватили инициативу полностью. В этот отрезок "Лос-Анджелес" преобладал соперника с обеих сторон площадки. Как следствие, на большой перерыв хозяева ушли с 15-очковым гандикапом.

А вот третья 12-минутка стала холодным душем для "Лейкерс". Все преимущество калифорнийцев растаяло еще до середины четверти. Более того, денверцы даже вырвались вперед в противостоянии. "Лос-Анджелес" в финальные минуты сражался до последнего. За секунды до сирены они сравняли счет, но упустили атаку "Наггетс" и проиграли.

Самым результативным в матче стал лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс. "Король" набрал 40 очков, совершил 10 подборов и сделал 9 передач. Звезда "Денвера" Никола Йокич ответил трипл-даблом (30+14+13).

К слову, накануне экс-форвард "Денвера" и "Лейкерс" Энтони объявил о завершении карьеры профессионала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол