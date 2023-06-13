"Денвер" здобув перший в історії чемпіонський титул НБА: відео

НБА, плей-офф, фінал

"Денвер" – "Маямі" – 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18); серія – 4:1

Черговий фінальний матч стартував під контролем "Наггетс". До середини першої чверті господарі паркету відірвалися на 8 пунктів. Утім, денверці провалили кінцівку 12-хвилинки та навіть дозволили "Маямі" опинитися попереду.

Негативна тенденція продовжилася і в другій чверті. На піку перевага "Гіт" склала 10 очок. Перед великою перервою "Денвер" зумів стабілізувати гру та скоротив відставання до семи пунктів. А в середині третьої чверті рахунок взагалі став рівним – 60:60. Розпочалася гра нервів із відкритою інтригою на фінальні 12 хвилин.

Остання чверть стала справжньою драмою. Спершу "Наггетс" забезпечили собі гандикап, потім – розгубили його та змушені були розпочинати заново. Та вирішальні секунди "Денвер" залишив за собою (6:1), оформив домашню перемогу та закрив фінальну серію.

Завойований титул став першим у 56-річній історії "Наггетс". Свій шлях команда зі столиці Колорадо розпочала з Американської баскетбольної асоціації, а лави НБА поповнила в 1976 році. Досі найвищим досягненням "Денвера" залишалися фінали Західної конференції (4 рази).

Найрезультативнішим у матчі став центровий господарів Нікола Йокіч. Серб провів у грі понад 42 хвилини. За відведений час він встиг набрати 28 очок, зробив 16 підбирань і віддав 4 передачі.