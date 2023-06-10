UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Денвер" втретє переграв "Маямі" у фіналі сезону НБА

Фото: Нікола Йокіч (у центрі) набрав 23 очки (aol.com)
Автор: Антон Федорців

Другою домашньою поразкою "Маямі Гіт" завершився четвертий матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації проти "Денвер Наггетс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, фінал

"Маямі" – "Денвер" – 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22); серія – 1:3

Стартова чверть минула на рівних. "Наггетс" спробували піти у відрив і в якийсь момент мали 7-очкову перевагу. Та під кінець ігрового відрізку гості зі штату Колорадо свій гандикап розгубили. "Гіт" навіть мінімально вийшли вперед.

До середини другої 12-хвилинки команди трималися поруч. Кілька разів рахунок був нічийним, але поступово "Денвер" захопив ініціативу повністю. Як наслідок, на велику перерву гості пішли з чотирма пунктами переваги.

Тенденція продовжилася в третій чверті. "Наггетс" із боями збільшували свою перевагу та забезпечили більш-менш спокійні фінальні 12 хвилин. Там денверці вийшли на рубіж +17 та благородно дозволили "Маямі" трохи виправити негативну статистику.

Тим не менше, "Гіт" зазнали третьої поразки в серії до чотирьох перемог. Тепер кожен наступний матч може стати останнім у разі перемоги "Денвера". Найближчий поєдинок відбудеться у ніч проти вівторка, 13 червня, у Колорадо.

До слова, раніше "Фінікс" призначив чемпіона НБА-2022 новим керманичем команди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол