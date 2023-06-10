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"Денвер" втретє переграв "Маямі" у фіналі сезону НБА

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Маямі, Субота 10 червня 2023 10:22
"Денвер" втретє переграв "Маямі" у фіналі сезону НБА Фото: Нікола Йокіч (у центрі) набрав 23 очки (aol.com)
Автор: Антон Федорців

Другою домашньою поразкою "Маямі Гіт" завершився четвертий матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації проти "Денвер Наггетс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, фінал

"Маямі" – "Денвер" – 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22); серія – 1:3

Стартова чверть минула на рівних. "Наггетс" спробували піти у відрив і в якийсь момент мали 7-очкову перевагу. Та під кінець ігрового відрізку гості зі штату Колорадо свій гандикап розгубили. "Гіт" навіть мінімально вийшли вперед.

До середини другої 12-хвилинки команди трималися поруч. Кілька разів рахунок був нічийним, але поступово "Денвер" захопив ініціативу повністю. Як наслідок, на велику перерву гості пішли з чотирма пунктами переваги.

Тенденція продовжилася в третій чверті. "Наггетс" із боями збільшували свою перевагу та забезпечили більш-менш спокійні фінальні 12 хвилин. Там денверці вийшли на рубіж +17 та благородно дозволили "Маямі" трохи виправити негативну статистику.

Тим не менше, "Гіт" зазнали третьої поразки в серії до чотирьох перемог. Тепер кожен наступний матч може стати останнім у разі перемоги "Денвера". Найближчий поєдинок відбудеться у ніч проти вівторка, 13 червня, у Колорадо.

До слова, раніше "Фінікс" призначив чемпіона НБА-2022 новим керманичем команди.

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