"Денвер" втретє переграв "Маямі" у фіналі сезону НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, плей-офф, фінал

"Маямі" – "Денвер" – 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22); серія – 1:3

Стартова чверть минула на рівних. "Наггетс" спробували піти у відрив і в якийсь момент мали 7-очкову перевагу. Та під кінець ігрового відрізку гості зі штату Колорадо свій гандикап розгубили. "Гіт" навіть мінімально вийшли вперед.

До середини другої 12-хвилинки команди трималися поруч. Кілька разів рахунок був нічийним, але поступово "Денвер" захопив ініціативу повністю. Як наслідок, на велику перерву гості пішли з чотирма пунктами переваги.

Тенденція продовжилася в третій чверті. "Наггетс" із боями збільшували свою перевагу та забезпечили більш-менш спокійні фінальні 12 хвилин. Там денверці вийшли на рубіж +17 та благородно дозволили "Маямі" трохи виправити негативну статистику.

Тим не менше, "Гіт" зазнали третьої поразки в серії до чотирьох перемог. Тепер кожен наступний матч може стати останнім у разі перемоги "Денвера". Найближчий поєдинок відбудеться у ніч проти вівторка, 13 червня, у Колорадо.